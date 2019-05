Share on Whatsapp

Never change a winning team: Harry Styles und Gucci lassen mit der aktuellen Tailoring-Kampagne für Pre-Fall 2019 unsere Herzen erneut höher schlagen. Wie bereits in der Vergangenheit, setzt Creative Director Alessandro Michele nebst unserem Lieblingsbriten auf süsse Tiere und erhöht damit den Cuteness-Faktor nochmal enorm.

Harry im verwunschenen Garten mit nicht mehr ganz so lebendigem Schwan.

Courtesy of Gucci

Die Bilder wurden von US-Regisseur Harmony Korin geschossen, dessen Stoner-Film "Beach Bum" grad in den Kinos läuft. Für Gucci drehte Harmony auch einen Kampagnenfilm mit Harry. Zu sehen ist der 25-jährige Brite inmitten von Büsten, aber auch in einem mystischen, wilden Garten.

Um ihn herum düst ein Babyschwein, dass er in einer Szene sanft mit einem Kamm bürstet. In einer Einstellung posiert Harry mit einer Gang Schwänen, auf weiteren Pics sieht man ihn mit einem ausgestopften Exemplar. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass der schon ganz lange tot ist.

Ah, und die Kleider? Wie so oft bei Gucci wird gelayert, was das Zeug hält, und die modischen Grenzen werden ausgetestet. So kombiniert Harry etwa Badelatschen und Handtasche zum Wollmantel oder einen kobaltblauen Samtanzug zum Stirnband.