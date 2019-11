Share on Whatsapp

Für Badi und See ists aktuell viel zu kalt. Bis der Sommer wieder da ist, ziehen wir unsere Bahnen in diesen schönen Hallenbädern.

Schwimmen ist in vielerlei Hinsicht ein grossartiger Sport: Die Lungenfunktion wird gestärkt, verschiedene Muskeln werden gleichzeitig beansprucht und die Ausdauer wird gefördert. Umso motivierender, wenn das Bad auch noch hübsch anzusehen ist, so wie diese fünf:

Hallenbad Allmend, Luzern

Hallenbad City, Zürich

Ovavera, St. Moritz

Das Ovavera in St.Moritz mit Blick auf die Alpen.

Schwimmbad Eglisee, Basel

Das tolle am Schwimmbad Eglisee: Im Sommer ist es ein Freibad und im Winter ist es überdacht . Die Wintersaison dauert noch bis Ende April – der Eintritt in das 50-Meter Schwimmbecken ist aber nur mit Abonnement möglich. Die runde Überdachung sieht ziemlich fancy aus und man hat fast das Gefühl, unter einem Zirkuszelt zu schwimmen.

Hallenbad Geiselweid, Winterthur

Hübsch, oder? Das Hallenbad Geiselweid in Winterthur.

Das Hallenbad Geiselweid in Winterhur hebt sich vor allem durch seine bunten Farben ab: Die Gelb- und Blautöne ergänzen die gemusterte Wand hinter den Sprungtürmen hervorragend und machen beim Längen schwimmen gute Laune. Im Hallenbad gibts ein 50-Meter Becken, ein Familienbecken und eine Rutschbahn. Im Sommer bekommen Besucher auf demselben Gelände noch einen Zugang zum Freibad Geiselweid. We like!