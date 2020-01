In Sachen Hairstyles wurde an den vergangenen Modeschauen für Frühling und Sommer 2020 ganz viel experimentiert – ob mit echter (!) Farbe, kunstvollen Floristenarrangements oder Gel en masse – Hairstylisten wie Laurent Philippon oder Julien d'Ys haben für die nächste Saison aus dem Vollen geschöpft. Tragbarere Looks sind für die wärmere Zeit aber auch dabei. Wie wir zum Beispiel bereits letzten Herbst vorausgesagt hatten, werden Zöpfe wie bei Wednesday Addams diesen Sommer ein Revival erleben. Und auch der 90s-Hype geht einen Schritt weiter – passend zur kommenden Festival-Zeit. Lasst euch inspirieren und viel Spass beim Nachstylen.

Flower Power

Bei diesen Looks müssen wir an bunte Opern wie "Die Zauberflöte" und Shakespeares "Ein Sommernachtstraum" denken. Denn die wuchtig-blumigen Haaraccessoires, die Laurent Philippon bei Prabal Gurung verwendet oder das verträumte Lavendelgesteck von Justine Marjan für Alice and Olivia sind fast schon Kunstwerke. Was uns allerdings nicht so ganz klar ist: Wie bleibt die Flower Power auf der Tanzfläche drin? Das hat sich Hairstylist und Hobbygärtner Sam McKnight wohl auch gefragt und für Ashish den Models die einzelnen Blüten mit Münz-Spängeli in die messy Zöpfe fixiert. Geht doch!

Schliessen Getty Images Opulentes Floristengesteck bei Prabal Gurung. Instagram justinemarjan Ob der Lavendel für diesen Look bei Alice and Olivia aus der Provence stammt? Getty Images Blumig kann auch edgy sein. So zum Beispiel auf dem Catwalk von Ashish. ×

Wednesday Addams trifft auf Heidi

Über dieses Revival freuen wir uns ganz besonders. Weil, einfach zu frisieren und hält den ganzen Tag. Dank Hairstylistin Tina Outen können die Zöpfe jetzt sogar super messy aussehen – wie am Morgen danach. Das wirke besonders stark zu diesem Look für Bora Aksu, meinte sie. Eher etwas künstlerisch war wohl die Vision von Designerin Ulla Johnson, die den Haarprofi Romy Soleimani zu am Hinterkopf eingedrehten Zöpfen inspiriert hat. Auch diesen Style sollten wir easy nachmachen können. Etwas schwieriger, dafür umso traumhafter, ist die Kreation von Guido Palau für Christian Dior. Unser Vorschlag: Screenshot machen und ab zum Coiffeur.

Schliessen Getty Images Bei Bora Aksu sahen die Zöpfe der Models so aus, als ob sie direkt vom Bett auf den Laufsteg gekommen wären. We like! Getty Images Designerin Ulla Johnson mag Heidizöpfe als eingedrehte Version. Why not? Getty Images Bei Christian Dior wirkt die Zopf-Frisur tatsächlich wie eine Mischung aus Heidi und Wednesday Addams. Nachmachen! ×

Malstunde

Zugegeben, auch wir sind uns noch nicht sicher, ob wir Julien d'Ys krasses Farbtopf-Hairstyling wie bei Marni wirklich ausprobieren werden. Vielleicht mal für ein Instagram-Fotoshooting mit der BFF? Die vereinzelten Farbtupfer auf dem Moschino-Catwalk dagegen spüren wir schon mehr, da sie wie eine Hommage an die jeweils mit Farbe geschmückten Haarlooks indigener Völker wirken. Ansonsten machen wirs halt wie bei Nicole Miller und experimentieren fürs Erste mit bunter Kreide im Haar.

Schliessen Getty Images Die perfekte Lösung für einen Bad-Hair-Day gibts von Marni: Kopf in einen Farbkessel tauchen, trocknen lassen und fertig ist der Look. Getty Images Wem die Marni-Version zu krass ist, kann wie Adut Akech auf vereinzelte Farbkleckse setzen. So gesehen bei Moschino. Getty Images Übrigens: Bunte Kreide wie auf dem Nicole-Miller-Catwalk geht bei diesem Trend. Funktioniert allerdings nur bei sehr hellen Haaren ... ×

Wet Reloaded

Es gibt mittlerweile kaum einen Modemonat, bei dem es keinen Wetlook auf dem Laufsteg zu sehen gibt. Macht natürlich Sinn: Viel Gel im langen, zurückgekämmten Haar sieht nach einer Mischung aus Avant-Garde und Edel-Punk aus – so etwa bei Lanvin. Auch als Dutt-Frisur – so gesehen bei David Koma – funktioniert der Wetlook sehr gut und kommt nicht nur auf dem Laufsteg gut. Etwas gewagter dagegen gings in Sachen Gel bei Ottolinger zu. Was meint ihr zur Kreation von Hairstylist Dushan Petrovich: Zu viel oder total fashion?

Schliessen Getty Images Ob sich Hairstylistin Duffy für Lanvin von Miley Cyrus letztjähriger Gel-Phase hat inspirieren lassen? Getty Images Auch bei David Koma gabs viel Gel ins Haar. Und wir haben jetzt dank Hairstylist Jon Reyman eine modische Inspiration bei für fettige Haare.

Getty Images Bei diesem Wet-Hairlook auf dem Ottolinger-Laufsteg müssen wir unweigerlich an die Sperma-Szene aus "Verrückt nach Mary" denken. Und ihr? ×

Hyper Hyper

Ein Ender der Sehnsucht nach den 90s ist auch dieses Jahr nicht in Sicht. Im Gegenteil. Ab sofort frisieren wir uns wieder Rave Buns, wie Bella Hadid sie auf dem Fendi-Catwalk trägt. Auch Giorgio Armani erinnert mit einem fast schon medusaartigen Hairstyling an eine Techno-Party. Und bei Mrhua Mrshua by NiuNiu Chou können wir uns nicht entscheiden, ob sich Hairstylist Jorge Luis von 90s-DJane Marusha oder Prinzessin Leia hat inspirieren lassen. Für die Streetparade funktioniert der Look aber auf jeden Fall.