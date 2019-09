Share on Whatsapp

Noch nie waren Haar-Accessoires wie Haarreife, Haarclips so populär wie dieses Jahr. Vor allem Haarspängeli haben unsere Herzen im Sturm erobert. Und nicht etwa die langweiligen einfarbigen, sondern jene in allen Farben, die auffälligsten Modelle, die mit Strass oder Perlen besetzt sind. Bei der Anzahl Spängeli, die man sich in die Haare klippt, muss man nicht geizen, die Devise lautet: mehr ist mehr.