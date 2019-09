Das Gefühl, dass nur Männer unter dem Verlust der Kopfhaare leiden, täuscht: Rund ein Drittel der Frauen sind im Laufe des Lebens auch davon betroffen. Daniela Kleeman , Dermatologin FMH mit Praxis in Zürich, erklärt, welche Gründe es für übermässigen Haarausfall gibt und was für Behandlungsmöglichkeiten einem offen stehen.

Viele Frauen tragen die Haare streng zusammengebunden. Kann das kahle Stellen hervorrufen? Wenn man über Jahre hinweg einen strengen Zopf – oder auch eine schwere Frisur wie Dreadlocks – trägt, zieht das konstant an den Haarwurzeln und kann zu bleibenden Schäden führen. Da der stärkste Zug auf dem vorderen Haaransatz ist, wandert dieser dann immer weiter nach hinten.

Führt regelmässiges Styling mit Glätteisen und Lockenstab auch zu Haarverlust? Nein, das schädigt lediglich die Haarstruktur und sorgt für brüchige und glanzlose Haare. Die Haarwurzel selber wird davon aber nicht beeinflusst.

Was hilft am besten gegen Haarausfall? Grundsätzlich sollte man die Ursache herausfinden und behandeln – nicht einfach nur die Symptome bekämpfen. Bei genetisch bedingtem Haarausfall und zur Linderung der Symptome hat sich der Wirkstoff Minoxidil in mehreren Studien als langfristig wirksam herausgestellt. Er wird auf die Kopfhaut aufgetragen. Ausserdem sind auch sogenannte PRP-Behandlungen, bei denen ein Serum aus Eigenblut in die Kopfhaut injiziert wird, oft erfolgreich. Die Kosten werden allerdings nicht von der Krankenkasse übernommen und man sollte die Behandlung am Anfang mindestens drei Mal durchführen.