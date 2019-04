Share on Whatsapp

Share on Messenger

Share in Email

Share on Twitter

Share on Facebook

Ein mit einem einzigen Knopf zugeknöpfter Cardigan, ein dazu passender, grüner Long Skirt, dazu schlichte Sandalen mit Blockabsatz und eine schwarz-glänzende Tasche mit Krokoprägung – Gwynnies Look aus dem Film “Great Expectations” ist Kult. Und mehr als 20 Jahre später wieder trendy. Wirklich, das meinen wir ernst: Jedes der Teile würden wir so-fort in unseren Kleiderschrank packen. Aus folgenden Gründen:

Herbst-Trend knöchellanger Rock

Cardigan Vol. 2

Überall Kroko-Taschen

By Far, Staud, Gabriela Hearst: Taschen in Krokodilleder-Optik hat momentan praktisch jedes It-Label. Gwyneth, die Gründerin der Online-Plattform Goop, hat natürlich schon im Jahr 1998 gewusst, dass das Material supercool ist.