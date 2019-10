Share on Whatsapp

Ein Beitrag geteilt von Ᏸotanical Ꮯake ᗰuseum (@paid.technologies) am Okt 8, 2019 um 1:09 PDT

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Die Künstlerin postete gestern auf ihrem persönlichen Instagram-Account ein Statement, nachdem die Kampagne vor einer Woche gelauncht worden war. Gucci hat sie ihrem Insta-Post zufolge im Mai für eine Zusammenarbeit angefragt, für die sie einen Geheimhaltungsvertrag unterzeichnen musste. Das Projekt sollte im Juli in Rom durchgeführt werden, doch dazu kam es nie. Denn das italienische Modehaus annullierte das Projekt laut Franklin in letzter Minute.

Das besonders Fiese daran: Die Jelly-Kuchen wurden schlussendlich von jemand anderem umgesetzt.

Ein steinreiches Unternehmen wie Gucci hat bestimmt nicht zu wenig Budget, um Künstlerinnen und Künstler angemessen zu bezahlen. Falls das, was Sharonas Franklin erzählt, also stimmt, sollten sich Alessandro & Co. wirklich schämen. Eine Stellungnahme gibts bisher allerdings noch nicht.