Seit seinem Beginn bei Gucci brilliert Chefdesigner Alessandro Michele mit Vintage Looks aus vergangenen Dekaden. Soeben hat das italienische Modehaus sein Lookbook für Pre-Fall 2020 veröffentlicht. Street-Fotograf Bruce Gilden inszenierte die Kollektion mit einem breiten Spektrum an unterschiedlichen Models auf den Strassen von Rom. Die Looks katapultieren uns sofort ins späte 20. Jahrhundert der Modemetropole.

Auf den ersten Blick erinnert die Kollektion as Sortiment unserer Lieblingsbrockis: Strickpullover in grellen Farben, Kroko-Täschli, lange Strickkleider mit geometrischen Mustern, weite Schlaghosen aus glänzendem Jacquard-Stoff und boxige Capes lassen uns wie die Modeikonen Sharon Tate und Jane Birkin aussehen.