Obwohl der auf Louisa May Alcotts Roman basierende Film hier erst nächsten Januar ins Kino kommt, hat uns der Trailer jetzt schon in Aufregung versetzt. Hier lest ihr, wieso.

Der starke Inhalt

Mit dem 1868/69 in zwei Teilen veröffentlichten Roman warb Louisa May Alcott schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts für ein starkes Frauenbild. Die Möglichkeit Heirat in Frage zu stellen oder gar nicht zu heiraten , war für die damalige Zeit total revolutionär. Denn die US-Schriftstellerin fand, dass "die Frau kein halber, sondern ein ganzer Mensch ist und allein stehen kann".

Die Millennial-Version

Die 1994 verfilmte Version "Betty und ihre Schwestern" mit Winona Ryder, Kirsten Dunst und Christian Bale in den Hauptrollen war der perfekte Film für die Generation X. Davor gabs Kinofilme mit Katharine Hepburn und Joan Bennett (1933) und eine Version mit Elizabeth Taylor und Janet Leigh (1949) in den Hauptrollen.

Fast jede Generation hat ihre eigene "Little Women"-Verfilmung bekommen. In dieser lässt Greta Gerwig Jo Klartext sprechen ("Es macht mich krank, dass die Leute denken, wir Frauen seien ausschliesslich für die Liebe gemacht!") und der Traumcast Saoirse Ronan, Florence Pugh, Emma Watson und Timothée Chalamet ist genau auf die Bedürfnisse der Millennials zugeschnitten.

Die Newcomerin

Die Schauspielerin, welche in "Little Women" jeweils die Rolle der Amy spielt, hat zwar bitzli die Arschkarte gezogen. Weil sie am Anfang der Story recht selbstverliebt rüberkommt und sie am Ende... ups, fast gespoilert!

Wir sind uns jedenfalls ziemlich sicher, dass Florence Pugh Amy total zeitgeistig darstellen und dabei vielleicht sogar manchen gestandenen Stars die Show stehlen wird. So wies zum Beispiel im Mystery-Drama "The Falling" mit Maisie Williams 2014 der Fall war. Und auch in "Fighting with my Family" hat Florence uns Anfang Jahr wortwörtlich umgehauen. Die "Vanity Fair" ist ausserdem der Meinung, dass 2019 ganz im Zeichen von Florence Pugh steht – das ist sehr gut möglich.