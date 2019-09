Ich wurde nicht als Ökokind erzogen und hatte keinen Bezug zur Landwirtschaft. Das ist kein Vorwurf an meine Eltern. Wir alle werden in der Schweiz so sozialisiert, dass alles ständig verfügbar ist – so kommts zwangsläufig zu Überschüssen.

Ich finds dennoch daneben, wenn wir jungen Menschen sagen: "Die Alten sind an allem schuld." Aber ich wünsche mir von der Generation meiner Eltern mehr Unterstützung und dass sie unsere Wut darüber versteht, dass wir jetzt die Leidtragenden sind.

Das Studium kann warten

Ich wollte Umweltingenieur werden, im Studium kam dann die Idee zu Grassrooted. Unser Verein nimmt Bauern Überschussware ab und verkauft sie weiter. Schon bei unserer ersten Aktion vertrieben wir 30 Tonnen Tomaten, die der Detailhandel nicht mehr wollte. Das Medienecho war riesig – täglich bekamen wir Anfragen von Landwirten, die tonnenweise Rüebli oder Süsskartoffeln nicht los wurden.