Share on Whatsapp

Share on Messenger

Share in Email

Share on Twitter

Share on Facebook

Nach den Dad Shoes, Mom und Boyfriend Jeans sowie den Girlfriend Tops gesellt sich nun ein weiteres Familienmitglied in den Mode-Zirkus: Grandpa-Style ist der neue Trend für diesen Sommer.

Grosser Verfechter dieses Trends? Ohne Zweifel Harry Styles. Dieses Jahr sah man den Sänger auf dem Red Carpet schon häufig in Outfits, die wir so wahrscheinlich eins zu eins in den Schränken unserer Grossväter finden könnten. Aber anstatt verstaubt und antiquiert auszusehen, wirken die Retro-Looks total frisch und modern.