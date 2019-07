Share on Whatsapp

Nach acht Jahren erscheint eine Fortsetzung der Kult-Serie rund um das skandalöse Leben der Elite Manhattans. Was wir über die neue Staffel von "Gossip Girl" wissen.

"Gossip Girl" – die Serie über die New Yorker High Society , die von einem Klatsch-Blog durcheinander gewirbelt wird – feiert ihr Comeback . Der amerikanische Streaming-Service HBO Max wird eine Fortsetzung der Serie herausbringen. Noch ist nicht viel bekannt, aber wir beantworten die drei wichtigsten Fragen.

Um was gehts?

Die Handlung spielt acht Jahre nach dem Serienende. Im Reboot wird es eine neue Generation von Upper East Siders geben, die zur Zielscheibe eines anderen Gossip Girls (oder Boys?) werden.

Natürlich gehts auch dieses Mal um Intrigen, Sex und Designerklamotten. Dank Social Media könnte der Plot noch spannender werden. Denn bei der Ausstrahlung von 2007 bis 2012 gabs noch kein Instagram und Blogs steckten noch in den Babyschuhen.

"Die Serie wird sich mit der Frage befassen, wie sehr sich Social Media – und New York selbst – in den letzten Jahren verändert haben", sagt Joshua Safran, der Produzent der ursprünglichen Show, der auch die neuen Folgen schreiben und produzieren wird, in einer offiziellen Mitteilung.