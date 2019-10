Weil wir im Herbst nicht mehr so stark der Sonne ausgesetzt sind, können wir wieder nun wieder vermehrt zu stärkeren Beauty-Wirkstoffen greifen. Neben Retinol eignen sich jetzt nach dem Sommer besonders Fruchtsäuren, darunter die Glykolsäure (Glycolic Acid), welche einen Peeling-Effekt auf die Haut hat und sie so optimal für die Aufnahme von reichhaltiger Pflege vorbereitet.

Was ist Glykolsäure eigentlich?

Glycolic Acid gehört zu den Fruchtsäuren, auch Alpha-Hydroxysäure (AHA) genannt, die aus Zuckerrohr gewonnen wird. Durch ihre kleine Molekularstruktur kann sie leicht in die Haut eindringen und wirkt somit sehr effektiv.

Wie wirkt sie auf die Haut?

Glykolsäure wirkt wie ein Peeling. Sie löst Verhornungen an der Hautoberfläche, entfernt abgestorbene Hautzellen und aktiviert so die Zellregeneration. Zudem reguliert sie die Talgproduktion und hilft sogar gegen Akne-Narben und Hyperpigmentierung. Da Glykolsäure tief in die Haut eindringt, unterstützt sie dort die Kollagen-Produktion, was wiederum erste Anzeichen von Hautalterung vorbeugen kann. Die Haut fühlt sich folglich glatter an und erscheint ebenmässiger.

Wie sollte ich Glykolsäure verwenden?

Wie jedes Peeling sollte man Glykolsäure vorsichtig verwenden, gerade wenn man empfindliche Haut hat. Zu Beginn kann man einmal pro Woche ein fünfprozentiges Peeling verwenden und sich schrittweise steigern. Glykolsäure kommt in den verschiedensten Formen vor. Getränkte Peel-Pads sind meist konzentrierter und verursachen ein leichtes Prickeln auf der Haut. AHA-Toner sind sanfter und werden nach der Reinigung wie ein Gesichtswasser verwendet.

Für wen ist Glyokolsäure geeignet?

Die hochwirksame Stoff eignet sich vor allem für reife als auch für unreine Haut. Menschen mit sensibler Haut sollten sich sehr vorsichtig herantasten. Peelings mit einer Konzentration über 30 Prozent sollte man zudem einer medizinischen Kosmetikerin oder der Ärztin überlassen.