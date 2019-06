Ich finde nicht – verstehe aber, wenn insbesondere Schwule unter sich sein wollen. Ich habe es selber in meinem Club beobachtet: Je später die Stunde, desto mehr Männer sind auf Witterung. In einem Gay Club ist die Chance einfach grösser, dass man findet, was man braucht – Sex zum Beispiel. Mich stört aber, wenn man alles meidet, was nicht mit einer Regenbogenfahne markiert ist – und dann aber trotzdem an der Pride für Toleranz und Gleichberechtigung auf die Strasse rennt. Lidija Markovic hat den Club Tender in Zürich betrieben

Und wie es den braucht! Jede Woche gehen bei uns in der Helpline mehrfach Meldungen von Queers ein, die massivem Hate Crime ausgesetzt sind. Passieren tut aber exorbitant mehr, als für uns ersichtlich wird. Verbale Gewalt lassen die meisten nämlich einfach so über sich ergehen. Adrian Möri, Leiter LGBT+ Helpline

Da ich in einer Beziehung bin, behaupte zum jetzigen Zeitpunkt: Ja. Als ich Single war, hätte ich Nein gesagt, da ich in diesen Situationen viel offener war. Brian Havarie, Beauty-Influencer

14. Was nervt am Queersein?

12. Was ist das Tollste am Queersein?

Das motiviert uns, noch lauter für unsere Rechte zu kämpfen. Und falls homophobe Nachrichten einen mal runterziehen sollten: an eine LGBTIQ-Party oder an die Pride gehen. Dann erinnern wir uns alle wieder daran, wie schön es auch sein kann, queer zu sein. Anna Rosenwasser, Geschäftsführerin der Lesbenorganisation Schweiz

19. Was machen Horror-Schlagzeilen wie die Todesstrafe für gleichgeschlechtlichen Sex in Brunei mit euch?

26. Wie geht es intergeschlechtlichen Menschen in der Schweiz?

Inter-Menschen werden schon früh operiert und mit Hormonen behandelt – ohne ihre Zustimmung und ohne medizinische Notwendigkeit. Diese OPs werden von internationalen Menschenrechtsorganisationen als Verstümmelungen bezeichnet – in der Schweiz aber immer noch durchgeführt. Audrey Aegerter, Präsidentin des Schweizer Inter-Vereins InterAction

27. Gibts eigentlich auch innerhalb der Queer-Community Diskriminierung?

Absolut. In unserer Community gehts nicht nur um Sexualität, sondern auch um Geschlechtsidentifikation. Leider gibt es viel zu viele, die das nicht verstehen oder akzeptieren können. Und: Nicht-Hetero zu sein, heisst noch lange nicht, dass man zur LGBTIQ-Community gehört. In meinen Augen muss man sie dafür verstehen und sich für sie einsetzen. Saviour Anosike, Switzerland’s next Topmodel

28. Was ist denn der Unterschied zwischen Pan- und Bisexualität?

Ich benutze beide Wörter für mich. Bisexualität heisst: Ich stehe auf mein Geschlecht und andere Geschlechter. Pansexualität bedeutet für mich, dass das Geschlecht keine Rolle spielt, wenn mich eine Person interessiert. Ewa Bender, Präsidentin Milchjugend

29. Welche Queers haben es am schwersten?

Menschen, die aus dem Balkan oder Nordafrika kommen, also in Kulturen geboren wurden, in denen Homosexualität geächtet oder bestraft wird, leiden sehr – vor allem unter der Geheimhaltung und der Angst vor den Konsequenzen ihres Coming-outs. Aber auch für junge Menschen aus der Schweiz, deren Eltern in stark religiösen Gruppen unterwegs sind, ist es verdammt hart. Sie müssen zwar nicht mit Ehrenmorden rechnen, aber die soziale Ausgrenzung ist schon enorm. Adrian Möri, Leiter LGBT+ Helpline

30. Können Trans-Menschen Kinder bekommen?

Ja, denn heutzutage ist für eine Geschlechtsanpassung keine Sterilisation mehr nötig – deshalb können auch Trans-Menschen Kinder bekommen oder zeugen. Dr. Niklaus Flütsch, Gynäkologe und Trans-Mann

31. Was tun, wenn man in einer Bar plötzlich mitbekommt, dass am Nebentisch jemand über "Schwuchteln" oder "Kampflesben" herzieht?

Hingehen, hinstehen und ihnen die Leviten lesen. Und ja, auch Heteros dürfen sich gegen Homophobie wehren! Roman Heggli, Geschäftsleiter Pink Cross