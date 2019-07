Share on Whatsapp

Bei Hitze können unsere Füsse wie Ballons anschwellen und unsere Beine sich tonnenschwer anfühlen. Woran das liegt und was ihr dagegen tun könnt.

Vor allem im Sommer fühlen sich unsere Beine gegen Abend schwer an, pochen oder sind geschwollen. Das liegt an der Hitze: Bei heissen Temperaturen schwitzen wir mehr und wir verlieren dadurch mehr Flüssigkeit. Damit unser Körper die Wärme besser abgeben kann, erweitern sich die Gefässe. Das verlangsamt die Blutzirkulation und kann in den Beinen stauen. Die Folge: Schwere Beine, aber auch dicke Knöchel und Füsse.

Weil wir aber besonders jetzt nicht auf unsere Lieblingssandalen verzichten und leicht durch den Sommer kommen wollen, haben wir für euch sechs Tipps und Produkte zusammengestellt, die bei geschwollenen Füssen und schweren Beinen helfen.