Und, an welchem Tag sportelt ihr am allerliebsten? Am Freitagabend, um den Stress der Woche abzuschütteln? Oder vielleicht am Sonntagmorgen, damit beim anschliessenden Brunch mehr reinpasst? Falls Letzterer der fixe Fitness-Termin in eurer Agenda ist, wohnt ihr höchstwahrscheinlich in Zürich und nicht irgendwo in der Westschweiz – das lässt zumindest eine neue Analyse des Fittech-Unternehmens Classpass vermuten.

Die 2013 gegründete Plattform für Fitnesskurse hat nämlich auf Grundlage der Buchungen, die über ihre App erfolgt sind, die Trainingsvorlieben der Zürcher und Genfer unter die Lupe genommen und herausgefunden: Die sportlichen Routinen der beiden Schweizer Städte sind sehr, sehr unterschiedlich.

Zürich gemütlich, Genf übermotiviert

Zürcher powern sich nämlich am liebsten schön ausgeschlafen am Wochenende im Studio aus. Die allermeisten schwitzen am Sonntag um 11 Uhr. Im Gegensatz dazu sind die Genfer ziemliche Streber, was die Uhrzeit ihres Sportprogramms angeht: Mittwochs um 7 Uhr stehen sie schon auf der Matte. Holla!