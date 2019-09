Ist es übertrieben, seine Freunde zu einem dreitägigen Geburtstagsmarathon zu zwingen , wenn man 31 wird? Anstossen um Mitternacht in einer Bar in Zürich, am Morgen danach Brunch mit der Familie, rein in den hellgrünen Flixbus nach München und dann dort zwei Tage durchfeiern, bis man am Sonntag wieder nach Hause fährt. Natürlich ist das übertrieben! Aber schön war es trotzdem.

"Ich stehe nicht gerne im Mittelpunkt", höre ich ebenfalls oft. Nun, ich finde, das tut man nicht wirklich. Geburtstage sind nicht wie Hochzeiten, an denen stets alle Augen auf das Paar gerichtet sind. Nach dem üblichen „Happy Birthday“ geht schnell vergessen, wer eigentlich der Grund für das Zusammenkommen ist.

Das Feiern an Geburtstagen hat übrigens Tradition. Schon in der Antike wurde gefeiert. Damals jedoch nicht sich selbst, sondern den persönlichen Schutzgott. Die Geschenke waren Opfer für diesen, der die gefeierte Person dafür beschützen und vor Schlechtem bewahren sollte. Erst im 17. Jahrhundert wurde das Individuum ähnlich wie heute gefeiert. Gäste brachten Geschenke und erhielten im Gegenzug Speis und Trank. Der Geburtstag wurde zum Anlass genommen, um emotionale und persönliche Bindungen zu stärken.

Wir sind nicht alleine auf der Welt

Und genau deshalb finde ich Geburtstage wichtig! Nicht wegen dem Feiern, dem Rausch oder den Geschenken. Zugegeben, das mag ich alles, aber da bin ich einverstanden, notwendig sind all diese Sachen nicht. Was ich aber wichtig finde, ist dass wir Tage haben, an denen wir ganz bewusst an jemanden denken. Und der Person, die uns wichtig ist, dies auch sagen. Kann man auch sonst mal machen, klar, aber tun wir das? Nein. Oder wie oft schreiben wir einfach mal so einen Brief, in dem wir sagen, wie sehr wir den anderen schätzen?

Geburtstage sind wichtig, weil wir uns an diesem Tag bewusst werden, dass wir nicht alleine auf der Welt sind. Sondern dass wir von Menschen umgeben sind, die uns lieben. Wir feiern, dass just an diesem Tag jemand geboren wurde, der unser Leben bereichert. Und dafür ist man nie zu alt.