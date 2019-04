Die achte und letzte Staffel von Games of Thrones startet am 14. April. Für alle, die sich vor dem endgültigen Ende der Serie fürchten, gibts zumindest bleibende Lifestyle-Essentials.

Games of Thrones wird auch nach Staffelende in unseren Make-Up-Bags weiterleben, zumindest wenn es nach Urban Decay geht. Der Beauty-Brand launcht pünktlich zum Staffelstart eine Game of Thrones-Kollektion, die von unseren Lieblingsorten in Westeros und den starken Frauen der Sieben Königreiche inspiriert ist.