Während es an Händen, Ohren und um den Hals glitzert und funkelt, bleibts Accessoire-technisch von Herbst bis Ende Frühling bei vielen in der untersten Etage eher bescheiden. Anders aber im Sommer. In dieser Jahreszeit schlüpfen wir nämlich wieder in offene Sandalen, Pantoletten und Flipflops oder schlendern gleich ganz ohne Schuhwerk durch Sand und Wiesen.

Freie Sicht auf unsere Füsse also und wenig überraschend deshalb, dass wir uns diese Ketten vorzugsweise in der Badesaison ums Fussgelenk schnüren. The-Attico-Designerin Gilda Ambrosio und Bloggerin Pernille Teisbaek machens auf Instagram vor und beweisen: Dank Perlen- und Muscheldetails schwelgen wir in vergangenen Ferienerinnerungen und fiebern Strand und Meer mit Vorfreude entgegen.