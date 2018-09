In "Cashflow" veröffentlichen wir jeden Freitag ein Geld-Tagebuch einer Leserin oder eines Lesers. Heute ist Miriam aus Bassersdorf ZH an der Reihe (Name geändert).

Miriam, 26, Assistentin von CIO (50%) und Buchhalterin in der IT-Branche (50%)

Freitag

Am Morgen kaufe ich mir zwei Packungen Zigaretten, dazu noch ein Wasser für insgesamt Fr. 18.95 bevor ich in den Zug Richtung Arbeit steige. Über Mittag fahren wir mit dem Team in eine Pizzeria, wo ich eine Pizza esse und Cola trinke. Ich bezahle Fr. 30.-.Freitagabend gehe ich nach der Arbeit ins Training und trinke dort nur Wasser, das ich selber mitgebracht hab. Danach gehts nach Hause, um früh ins Bett zu kommen – Samstag ist Schule. Zurzeit bin ich in der Ausbildung zur eidgenössischen Diplom-Direktionsassistentin. Dafür gehe ich am Dienstag, Donnerstagabend und am Samstag in die Schule.

Ausgaben heute: Fr. 48.95