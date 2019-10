Die Stars machens vor: Pony tragen war noch nie so vielseitig. Wir zeigen die besten Looks.

Wohl jede Frau hat sich in ihrem Leben zumindest schon mal überlegt, zur Schere zu greifen. Ist auch klar, denn ein Pony ist eine der einfachsten Möglichkeiten , die Frisur zu verändern , ohne an Haarlänge einbüssen zu müssen.

Curtain Bangs

Bei den Curtain Bangs trennt sich der Pony in der Mitte – daher der Name ("curtain" heisst auf Deutsch "Vorhang"). Der lässige Look ist unkompliziert zu tragen, denn der Pony kann auch easy auf die Seite gestrichen werden. Dazu passen besonders feine Stufen in der Vorderpartie.