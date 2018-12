Share on Whatsapp

Lasst uns über Blowjobs reden! Wir sind gespannt, was ihr zu erzählen habt.

Blowjobs sind ein kontroverses Thema. Die einen empfinden schon das Wort als Zumutung, für die anderen gehört Oralsex ganz selbstverständlich dazu – auch, wenn sie den Mann gerade erst kennengelernt haben.

Über das Verhalten der Männer sind sich ebenfalls viele Frauen uneinig: Ist es voll okay, wenn er danach fragt, ob sie ihm einen blasen möchte? Kommts auf die Formulierung an? Wann ist die Frage okay – oder ist sie immer ein No-Go?

Uns interessiert brennend, wie ihr über ihr Blowjobs denkt. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht, habt ihr Prinzipien? Kommentieren könnt ihr selbstverständlich anonym.