Kanadische Forschende der University of Guelph in Kanada haben untersucht, wie Geschlecht, sexuelle Orientierung und Vorhandensein eines Beziehungswunsches beeinflussen, ob man beim Sex ein Kondom benutzt oder nicht und wie man darüber verhandelt. Im Rahmen der Studie simulierten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschafler Gespräche hypothetischer Pärli und befragten dabei über 400 heterosexuelle, alleinstehende Frauen sowie hetero- und homosexuelle Single-Männer im Alter zwischen 18 und 25 Jahren.

Die Ergebnisse, welche kürzlich im "The Journal of Sex Research" publiziert wurden, zeigen je nach Personengruppe ganz unterschiedliche Strategien: Heterosexuelle Männer sind am ehesten bereit, sich mit ihrer Partnerin auf Sex ohne Kondom zu einigen – dabei verhalten sie sich allerdings eher passiv, während homosexuelle Männer offener mit ihrem Sexpartner sprechen.