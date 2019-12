Maisie Schloss

Beanie Feldstein

Kommt euch Beanies Gesicht auch irgendwie bekannt vor? Jaja, aus Greta Gerwigs Coming-of-Age-Film "Lady Bird". Die 26-jährige Schauspielerin ist ausserdem die Schwester von "The Wolf of Wall Street"-Star Jonah Hill. Erkennt man, gell? Aktuell ist sie in Olivia Wildes Regiedebüt, der Teenie-Komödie "Booksmart", bei uns im Kino zu sehen. Nächstes Jahr wird die quirlige Amerikanerin in der Netflix-Serie "Impeachment: American Crime Story" die Rolle von Bill Clintons Praktikantin Monica Lewinsky spielen. Und wir werden alle Folgen an einem Wochenende durchbingen.