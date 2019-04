Welche Sandalen wir diesen Sommer lieben werden, steht jetzt schon fest: Floss Heels. Deren Riemen sind so minimalistisch und dünn, dass sie an Zahnseide erinnern.

Ein wenig irritiert waren wir, als unser Insta-Feed letztes Jahr voll mit der " Nude"-Sandale von Celine war. Die Riemen waren so schmal und filigran, dass man sie an den Füssen fast übersehen konnte – wie Zahnseide eben (Englisch "Floss"). Dass die minimalistische Absatzsandalette schnell zum Schuh der Begierde wurde, lag vor allem an der Instagram-Omnipräsenz von Mode-Profis wie Pernille Teisbeak :

Eine günstigere Alternative zum 700 Franken teuren Schuh von Celine zu finden, schien unmöglich. Die minimalistische Riemchen-Sandale blieb aber tief im Mode-Gedächtnis verankert.

Mit den ersten Sonnenstrahlen dieses Jahres war die Zahnseiden-Sandalette dann aber plötzlich überall: Zara läutete den Floss-Heels-Hype mit schwarzen Strap-Heels ein, Mango zog mit einem asymmetrischen, weissen Modell nach, Topshop fuhr mit einer Riesen-Auswahl in allen Farben auf und die Riemensandaletten von By Far und Rejina Pyo stellen jetzt schon die teure Schwester von Celine in den Schatten. Der Floss Heel ist endlich auch in der High-Street-Mode angekommen und kann mit jedem Budget nachgekauft werden.