Lucas, der Fleischkonsum in der Schweiz ist in den letzten Jahren zurückgegangen. Machst du dir Sorgen um deine Zukunft? Nein, unsere Verkaufszahlen steigen konstant. Aber wir fahren mit unserem handverlesenen Fleisch auch eine andere Linie als die Massenindustrie – da wollten wir von Anfang an nicht mit­spielen.

Nagt im Hinblick auf die Klimadebatte aber ab und zu das schlechte Gewissen an dir? Auch nicht (lacht). Ich weiss natürlich, dass Fleischessen klimatechnisch problematisch ist. Aber wir setzen uns mit dem Thema intensiv auseinander und versuchen, so nachhaltig wie möglich zu sein.

Wie soll das gehen? Zum Beispiel, indem wir alles schockgefroren ­lagern und verschicken. Frische Steaks müssen nach zehn bis vierzehn Tagen weggeworfen werden – das generiert Food Waste. Wir müssen nie etwas wegwerfen, weil unser gefrorenes Fleisch bis zu zwei Jahre haltbar ist – und genauso gut schmeckt. Die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW untersucht aktuell die Ökobilanz dieser ­Methode; wir haben die Studie selber in Auftrag gegeben.

Am besten fürs Klima wärs trotzdem, komplett auf Fleisch zu verzichten – immerhin wird über die Hälfte aller ausgestossenen Treibhausgase von der Nutztierhaltung verursacht. Wenn sich jemand vegetarisch ernährt und so seinen Beitrag zur Nachhaltigkeit leistet, ist das eine gute Sache. Pauschal mit dem Finger auf alle zu zeigen, die Fleisch essen, finde ich aber unfair. Was ist mit der Fliegerei? Mit Lithium-Batterien, unseren Handys? Das Thema ist komplex. Am wichtigsten ist es doch, nicht zu übertreiben. Auch nicht mit dem Fleischessen.

Das sagst du – als Betreiber einer Online-Metzgerei? In der Schweiz werden pro Jahr und Kopf durchschnittlich 52 Kilo Fleisch verdrückt, das sind unglaubliche Mengen. Unsere Zielgruppe sind Flexitarier, die selten Fleisch essen – und nicht ein Salami-Sandwich hier und Spaghetti Bolo da. Sie achten auf Qualität und sind bereit, dafür auch mehr zu bezahlen.

Wenn jemand, der kaum Fleisch isst, mal eine Ausnahme machen will – was würdest du auftischen? Unser zartes, trocken gereiftes Poulet. Die Hühner werden auf einem Bauernhof im Appenzell gross, wo sie unter den Obstbäumen ein schönes Leben haben und nur Schweizer Mais zu fressen bekommen. Weil die Hühner so viel Platz haben, kann auf Medikamente komplett verzichtet werden – das war uns wichtig.