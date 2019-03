Das Wasser verdunstet mit der Zeit, sammelt sich oben und tropft wieder auf die Pflanzen. Wasser, Gase und Nährstoffe regenerieren sich genau so, um Leben in der sogenannten Hermetosphäre aufrechtzuerhalten.

So kann man einen Flaschengarten selber machen

Man kann Hermetosphären fixfertig kaufen, in Zürich etwa bei The New New. Oder man bastelt sich einfach einen selber, das ist günstiger und dazu noch eine schöne Sonntagsbeschäftigung.

Das braucht ihr für euren Flaschengarten: Ein Glas in Wunschgrösse (etwa ein Weckglas oder eines mit Kork-Verschluss), Substrat (zum Beispiel Kies oder Blähton), Gartenerde, Pflänzli und Moos, Steine als Deko, eventuell Asseln aus dem Terrarienbedarf