Los gings mit einer Ansprache von Solveig , die alle darauf einstimmen sollte, um was es in den folgenden 90 Minuten gehen würde: Stärke, Self Love – und die Akzeptanz , aus den sportlichen Voraussetzungen, die jede der 80 Teilnehmerinnen mitbringt, das Beste zu machen.

Ausgestattet mit einem Sport-Outfit von Zalando gings dann in die Vollen: Squats, Push-ups, Planks. Partnerübungen, Einzelübungen, Gruppenübungen. Im Rennen, im Stehen, im Liegen – you name it, we did it. Das Ergebnis von Solveigs Power-Workout: viele Schweissperlen und ein fettes Grinsen im Gesicht.

"Auch mentales Training gehört für mich zu einem guten Workout dazu", erklärte Solveig, während sich die ausgepowerten Teilnehmerinnen auf grosse Kissen setzten. Es folgte also: die Meditation – und im Klubsaal war es mucksmäuschenstill.

In entspannter Zen-Stimmung gabs zum Abschluss dann noch leckere Drinks und Energyballs – damit hat die Kraft dann auch gereicht, um die vollbepackten Goodie Bags nach Hause zu tragen. Schön wars!