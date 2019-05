Share on Whatsapp

Der 16-jährige Schauspieler posiert in schmal geschnittenem Anzug, bedrucktem Hemd und mit hipper Lederjacke. Die Sonnenbrille darf natürlich auch nicht fehlen.

Finn Wolfhard, bekannt für seine Rolle als Mike Wheeler in der Netflix-Serie "Stranger Things", sorgt in der neu en YSL-Kampagne für eine ordentliche Portion Coolness. Die Foto-Strecke, für die Herbst/Winter-Kollektion 2019 wurde vom bekannten Modefotografen David Sims geschossen.

Mit der Kampagne tritt Finn Wolfhard in die Fusstapfen von Megastars wie Keanu Reeves und Travis Scott. Die Kollektion wird in den kommenden Monaten in den Läden erhältlich sein. Im lässigen Kampagnen-Video gibts übrigens Bob-Dylan-Vibes inklusive: