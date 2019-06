Wenns um Finanzen, Versicherungen und Co. geht, steigt ihr aus? Keine Sorge, uns gehts genauso. In unserer Serie "FinanzFabio" beantwortet Finanzplaner Fabio Marchesin deshalb jeden Monat eure dringendsten Fragen. Diesmal: Welche Finanzfehler lassen sich in jungen Jahren vermeiden?

Jung, wild und pleite: So geht oder ging es vielen von uns in unserer Jugend. Ist der Lohn ausgezahlt, wird er auch gleich verprasst – für Shopping, Ausgang oder Ferien. Am Ende vom Monat bleibt dann aber nichts mehr übrig für Unerwartetes und wir kommen in Geldnot. Fabio hat für euch die 7 häufigsten Finanzfehler in unseren jungen Jahren zusammengetragen, damit ihr schon früh eure Finanzen in den Griff bekommt.

Unser Host Fabio Marchesin, 30, aus Lenzburg, ist Finanzplaner from 9 to 5 und beantwortet abends alle Fragen zum Thema Geld auf seinem Blog FinanzFabio und auf seiner Insta-Seite.