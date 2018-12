Filme, in denen Frauen die Hauptrolle spielen, sind weniger interessant – in der männerdominierten Filmbranche hält sich dieses Vorurteil hartnäckig. Moana, Wonder Woman und Co. zeigen aber, dass die Wirklichkeit anders aussieht: Laut einer Studie sind Kinofilme mit einer weiblichen Hauptrolle die umsatzstärksten.

In der Studie haben zwei US-Marktforschungs-Unternehmen die 350 umsatzstärksten Filme von 2014 bis 2017 untersucht. Von allen Filmen gabs nur bei 105 eine weibliche Hauptrolle – und bei 245 eine männliche. Bei Blockbustern mit einem Budget von über 100 Millionen Dollar ist der Anteil besonders gering: Bei gerade mal 19 von 94 Filmen spielt eine Frau die Hauptrolle. Nun haben die Forschenden die Einspielzahlen der Kinofilme verglichen. Das Ergebnis: Egal in welcher Budgetkategorie (ob eine Produktion 10 Millionen oder 100 Millionen US-Dollar kostet) – wenn die Hauptrolle weiblich ist, erzielt der Film mehr Gewinne, als Produktionen mit einem männlichen Protagonisten.

Ein Drittel hat den Bechdel-Test nicht bestanden

Ausserdem wurden die Kinofilme in der Studie mit dem Bechdel-Test geprüft. Um den zu bestehen, muss es im Film mindestens zwei weibliche Charaktere geben, die miteinander über etwas anderes als Männer reden. Ziemlich simpel – umso trauriger, dass rund ein Drittel der untersuchten Kinofilme durchgefallen ist. Immerhin: Die Filme, die die Bechdel-Kriterien erfüllten, haben am meisten Gewinn eingebracht. Spätestens jetzt sollte Filmemachern klar werden, dass Filme, die sich nicht nur um Männer drehen, sehr wohl interessant sind – und erst noch besser laufen. Also her mit den Heldinnen!