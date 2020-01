Puls Openair, Schloss Kaltenberg (DE)

Feel Festival, Bergheider See (DE)

Wann: 9. – 13. Juli 2020

Anreise: Das Festival befindet sich in der Nähe von Dresden und Berlin, ist machbar mit ÖV, sofern man etwas Zeit für die Reise einberechnet.

Tickets: Der Vorverkauf befindet sich in der 2. Phase und die Tickets sind ab ca. 135 Franken verfügbar.

Das erwartet dich: Das Spezielle am Feel Festival ist, dass du erst am Tag des Openings erfährst, wer überhaupt auftritt. In den letzten Jahren sind Stars wie AnnenMayKantereit, Milky Chance, Trettman und Faber aufgetreten und haben für Stimmung gesorgt. Neben Konzerten und Live-Auftritten können auch Performances, Installationen und Theatervorstellungen besucht werden und an Workshops und Diskussionsrunden teilgenommen werden. Du kannst dich also auf einige Überraschungen gefasst machen!