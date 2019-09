Wenn jemand weiss, wie man eine einzigartige Show aufzieht, dann ja wohl Rihanna. Das hat das Multitalent auch am Montagabend bei der Show ihrer zweiten Unterwäsche-Kollektion in New York gezeigt.

Anders als man es von den Shows von Victoria's Secret kennt, setzt Riri den Fokus auf Diversity und verschiedene Body Types. Die Sängerin lasse sich dabei von Frauen in Ihrem Umfeld inspirieren, wie um Beispiel der Neuseeländischen Choreographin der Show Parris Goebel.

"Ich will mich selbstbewusst und bombastisch fühlen – das ist die Marke Savage x Fenty", schreibt Riri zur Show. Rihanna gab ausserdem in einem Post einen kleinen Einblick in ihre neue Kollektion, welche unter anderem Unterwäsche in Spitze mit Animal- und Blumen Print umfasst.