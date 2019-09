How to Be Single

"Na gut, ich bin vorbelastet, denn ich LIEBE Rebel Wilson; sie macht mir gute Laune. Und wegen ihr liebe ich auch “How to Be Single”. Rebel spielt in dem Film die energiegeladene Robin, die ihrer Freundin Alice (Dakota Johnson) zeigt – genau – wie man als Single so richtig Spass hat. Für Alice wird dank Robin das ätzende Ausharren zwischen den Beziehungen zur besten Zeit ihres Lebens. Danke für den perfekten Home-Cinema-Abend, Rebel!" Andrée Getzmann, Produzentin

Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain

“Die Kellnerin Amélie Poulain (sie ist für mich die französische Holly Golightly) arbeitet in einem Café in Montmartre und hat es sich zur Aufgabe gemacht, anderen zu helfen, wobei sie die Liebe findet. So simpel die Geschichte, so ausgefallen die Umsetzung von Regisseur Jean-Pierre Jeunet: Wunderschöne Akkordeonmusik, traumhafte Bildsprache in Sepia und Fernweh-auslösende Panoramaaufnahmen der Pariser City. Weshalb ich nach dem "Fin"-Zeichen sofort Lust auf einen Paris-Trip habe. Und dazu, Fremde anzulächeln, Steine über das Wasser hüpfen zu lassen oder mit dem Löffel die Kruste von Crème Brulée zu knacken." Janine Heini, Beauty-Praktikantin

Forrest Gump

"Wie oft ich Forrest Gump schon gesehen habe? Phu. Nach dem zwölften Mal habe ich aufgehört zu zählen. Der Klassiker vereint für mich alles, was ein toller Film braucht: Spass, Drama, tolle Musik und gute Schauspieler. Und er ist mit knapp zweieinhalb Stunden, die mit Handlung vollgepackt sind, lang genug, um die Sorgen des Alltags zu vergessen." Gloria Karthan, Redaktorin

Chocolat

"Vielleicht nicht der typischste aller Feel-Good-Movies, aber für mich ist "Chocolat" der perfekte Film, um sich an einem Herbstabend vor den Fernseher einzumummeln und sich völlig legitimiert einer Schokoladen-Überdosis hinzugeben. Das wunderschöne französische Dörfli und der wunderschön verwegene Johnny Depp lassen mein Herz höher schlagen. Kleiner Tipp: Schaut diesen Film nur mit reichlich Verpflegung. Sonst wird der Feel-Good-Movie zu einem Feeling-Very-Hangry-Movie." Chiara Schawalder, Mode-Assistentin

Notting Hill

"Wir alle haben uns bestimmt schon mal vorgestellt, wie es wäre, wenn sich unser Hollywood-Schwarm (bei mir ists gerade, ähem, Keanu Reeves ) in uns verlieben würde. Genau das passiert Hugh Grant allias William Thacker in Notting Hill: Seine unbeholfene Art, sich Weltstar Anna Scott – gespielt von Julia Roberts – anzunähern, ist mehr als herzerwärmend. Und hat es sogar schon geschafft, mich bei Liebeskummer für einige Stunden in eine andere Welt zu entführen. Schmacht!" Irène Schäppi, Beauty Director