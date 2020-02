Veganes Abschminken

Kim Kardashians Kosmetikerin Joanna Czech wirbt auf Insta regelmässig fürs abendliche Duschen – oder anders gesagt: "Don't bring the street to your sheets". Macht total Sinn, weil gemäss Czech durch freie Radikale ausgelöste Hautunreinheiten vor allem nachts entstehen. Darum gehts natürlich auch nicht ohne Abschminken. Selbst wenn wir noch im Bett Selfies machen. Passend dazu lanciert die Hautpflegemarke Clarins nun das Re-Move & Clear-Out-Konzept. Genauer: Mit dem Re-Move Glow-Puderpeeling, das auf Moringa-Extrakt aufbaut, können wir City-Schmutz und Verunreinigungen wegmachen. Die Clear-Out-Spezialpflege - die unter anderem grüne Tonerde enthält - lässt sich punktuell in SOS-Pickelfällen, aber auch als Maske einsetzen. Und schon sind wir wieder Insta-ready! Fyi: Die neue Pflegelinie gibts ab dem 17. Februar.