Zum allerersten Mal schickt die Lieblings-Plattform der Gen Z drei auserwählte Content Creator an die Fashion Weeks. Wem das was bringen soll.

Dem 25-jährigen Tyler Gaca folgen 290'000 Menschen auf Tiktok. Eigentlich ist er Kunstlehrer am Columbus College of Art & Design in Ohio. Auf der chinesischen Videoplattform, wo jeder gepostete Inhalt das Potenzial hat viral zu gehen, macht er allerdings Comedy – und seine Fans lieben ihn dafür.

Genau das will sich das Marketingteam der Fashion Week in New York nun offenbar zu Nutze machen. Es hat Tyler zusammen mit seinen beiden Tiktok-Kolleginnen Cosette Rinab und Taylor Hage eingeladen, sich den ganzen Modetrubel in dieser Woche mal ein bisschen genauer anzuschauen. Und natürlich darüber zu berichten.

Kein typischer Frontrow-Anblick

Ein schlauer Move: Denn obwohl auch die beiden Frauen aus der Runde je über einer Million Followerinnen und Followern haben und in ihren Videos gerne mal ein paar Sneakers von Nike oder eine Shopping-Bag von H&M in die Handykamera halten, ist keine von ihnen die typische Influencerin. Weder Tyler, noch Cosette oder Taylor sieht nach einer überstylten, glattgebügelten Besetzung für die Frontrow aus. Sie sind nahbar. Das, was die Gen Z an ihnen liebt.