An den diesjährigen Fashion Weeks drehte sich alles um aufwendige Augen-Looks. Die Devise: So farbenfroh wie möglich.

Der Sommer ist nun endgültig vorbei. Wir freuen uns jedoch bereits auf nächstes Jahr: Denn an den Fashion Weeks , die am Dienstag nach vier Wochen zu einem Ende kommen, liefen die Models mit farbigen Make-up-Looks den Laufsteg hinab.

Augenmalerei

Der heisseste Beauty-Trend ist vom Make-up in der Serie "Euphoria" inspiriert. Von Aquarellmalerei inspirierte Pasteltöne schaffen einen malerischen Look. Diese artsy Meisterwerke werden durch Verschmieren und Vermischen mithilfe der Wärme der Fingerspitzen erreicht, wie die Make-up-Künstlerin Erin Parsons bei der Show von Christian Siriano erklärte. Frei nach dem Motto: "Channel your inner artist" (Auf deutsch: Erwecke die Künstlerin in dir).