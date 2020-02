Auf diesen Moment hast du so lange gewartet: Du läufst ehrfürchtig in den Gucci-Store, kaufst dir endlich die "Soho-Disco" Bag, von der du seit Jahren geträumt hast und bist beim Verlassen dieser edlen Örtlichkeit der glücklichste Mensch der Welt – bis du zu Hause bist und die Tasche in den Schrank stellst.

Bei jedem Öffnen der Schranktüren fragst du dich nämlich, wie du dieses schicke Ding, das so viel Klasse ausstrahlt, mit all deinen labbrigen Kleidungsstücken aus dem Brocki kombinieren sollst. Also lässt dus ganz sein. Mit jeder Woche die vergeht, bist du überzeugter davon, dass so eine Tasche einfach nix für dich ist.

Du Hochstaplerin!

Doch dann: endlich eine Gelegenheit. Der Abschiedsapèro deines Kollegen. Du schleichst mit der Tasche in die Kneipe. "Die schauen bestimmt nicht mich an", versuchst du dich selbst zu beruhigen, als dich die Blicke der Menschen am Eingangsbereich treffen. Das erste, was dein Kollege dich fragt ist, ob es einen Grund dafür gibt, dass du aussiehst wie eine Immobilienmaklerin von der Fifth Avenue. Das sitzt.

Je länger der Abend dauert, desto grösser wird dein Kloss im Hals, mit jedem Blick auf die Tasche fühlst du dich noch mehr wie eine Hochstaplerin. Du passt doch gar nicht zu dieser Tasche.

Solche oder ähnliche Feelings kommen dir bekannt vor? Herzlichen Glückwunsch. Du leidest am Fashion-Imposter-Syndrom.