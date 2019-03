Share on Whatsapp

So, Feierabend! Jetzt Jogginghose an und gemütlich mit dem Teller Spaghetti aufs Sofa fläzen und die neusten Youtube-Clips und Insta-Storys abchecken. Kommt dieser Ablauf eurer Vorstellung des perfekten Dinners nahe? Verständlich. Das Problem daran: Die gemütlichen Smartphone-and-Eat-Aktionen könnten für ein paar zusätzliche Zentimeter Speck am Bauch sorgen.

Forscher der brasilianischen Federal University of Lavras fanden jetzt nämlich heraus, dass wir bei Medien-Nutzung während des Essens mehr Kalorien zu uns nehmen. Ganz überraschend ist das jetzt nicht – verblüffend ist aber, wie viel Prozent mehr Kalorien wir durch die Ablenkung verdrücken: Es sind tatsächlich 20 Prozent – was beim besagten Teller Spaghetti Napoli etwa 150 Kalorien mehr wären. Und die Schoggi zum Dessert kommt dann noch dazu, Freunde...