Trotzdem melden immer mehr Gäste ihre angeblichen Unverträglichkeiten an. Manchen fallen diese natürlich erst kurz vorher ein, wenn sie erfahren haben, was es zu essen geben wird: Die eine ist glutenintolerant , der andere verträgt keine Eier. Meine Red-Velvet-Torte – wohlgemerkt mit Mehl und Eiern – fanden die beiden dann aber doch plötzlich lecker.

Individuelle Abgrenzung und Diäten

Viele Millennials wollen bloss nicht so sein wie alle anderen. Ich glaube, dass sie deswegen versuchen, sich auch über die Ernährung abzugrenzen. Jeder möchte ein bisschen besonders sein. Doch für viele Leute zu kochen, wenn jeder ein bisschen besonders sein möchte, ist ganz schön mühsam. Ich probiere gerne mal etwas Neues aus, aber wenn ich jeden Wunsch und alle Vorlieben einbeziehe, muss ich an einem Abend bald drei verschiedene Menüs zubereiten.

Hinzu kommen viele unsinnige Diät-Ratgeber, in denen neben Milchprodukten und Fetten vor allem Kohlenhydrate – beziehungsweise Gluten – verteufelt werden. Glutenfreie Diäten werden in Hollywood – von Gwyneth Paltrow bis zu Kourtney Kardashian – als super gesunder Lifestyle verkauft. Vor allem junge Frauen orientieren sich daran – oft auch, um abzunehmen. So lassen sich extrem restriktive Diäten mithilfe von angeblichen Intoleranzen als "Healthy Lifestyle" rechtfertigen. Das die teuren glutenfreien Produkte meist mehr Zucker und Fett haben als gewöhnliche, spielt dabei wohl keine Rolle.