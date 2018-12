Autorin Yvonne Eisenring veröffentlicht morgen ihr zweites Buch - mit Fragen an ihren verstorbenen Vater. Wir gewähren schon vorab einen ersten Blick in "Eine Frage der Zeit".

Wovon handelt "Eine Frage der Zeit"? Von all den grossen und kleinen Fragen, auf die ich nie eine Antwort fand. Ich habe nach dem Tod meines Vaters – er starb an einem Herzinfarkt, als ich 14 war – angefangen, die Fragen niederzuschreiben, die ich mit ihm hätte diskutieren wollen. Denn mein Vater wusste alles. Einfach alles. Das war natürlich nicht so. Er hätte nicht immer eine Antwort gehabt, das weiss ich mittlerweile. Aber er hätte sich immer Zeit für mich genommen, davon bin ich überzeugt. Als er das nicht mehr konnte, schrieb ich meine Fragen in ein kleines Buch mit braunem Lederband. Fünfzig dieser Texte werden nun veröffentlicht.