An sich eine nette Message – wäre da nicht die Tatsache, dass man bei einem Abstecher auf Emilys Insta-Profil zieeeeeeeemlich genau hinschauen muss, um etwas anderes als Fotos von ihren Body zu finden. Das sehen auch einige Insta-Kommentatoren so: " Inspirierende Caption , aber wenn ich ein 14-jähriges Mädchen wäre, würde ich mich sicher nur auf deinen flachen Bauch konzentrieren können", schreibt eine Userin. "Das nächste Mal solltest du vielleicht darüber nachdenken, junge Frauen zu ermutigen, ohne ein Bikini-Bild von dir zu posten" schreibt ein anderer.

Die heute 28-Jährige schreibt dazu: "Ich hab den Leuten immer gerne dieses alte Bild von mir gezeigt, um zu beweisen , dass an meinem Körper alles echt ist. Dass er schon immer so aussah", schreibt sie. Emily muss sich seit Jahren immer wieder mit Gerüchten über mögliche Schönheits-Ops auseinandersetzen – und das scheint sie ziemlich getroffen zu haben. Bereits 2013 hatte sie das Bikini-Bild auf Twitter hochgeladen, um ihre Hater zurechtzuweisen.

Und trotzdem: Nur zu kritisieren wäre irgendwie zu kurz gegriffen. Es ist nämlich bei Weitem nicht das erste Mal, dass Emrata ihre Reichweite nutzt, um über die Komplexität von Sexualität und patriarchale Strukturen zu sprechen: "Unsere Gesellschaft schreibt Frauen vor, dass wir nicht sexy sein und gleichzeitig eine politische Meinung haben dürfen", erklärt Emily etwa in einem Essay für das Magazin "Glamour" im Jahr 2016. "Das würde uns nämlich zu viel Macht geben. Stattdessen will die Gesellschaft, dass wir unsere Beweggründe erklären und verteidigen, was uns dazu bringt, den Status Quo in Frage zu stellen. Männer stattdessen dürfen einfach tun, was ihnen gefällt." Immer wieder postet Emily Fotos mit ähnlichen feministischen Messages.

Für ihren neuesten Post erhält Emily übrigens auch sehr viel prominente Unterstützung. Sängerin Selena Gomez etwa kommentiert mit klatschenden Emojis, Celeb-Hairstylist Danielle Priano schickt Herzen. "Du bist innen und aussen schön", schreibt Paris Hilton.

Und zum Abschluss gibt Emrata ihren jungen Fans noch den Tipp mit auf den Weg, den sie wohl selber gerne erhalten hätte: "Wenn du ein 14-Jähriges Mädchen bist und das liest, kümmere dich um nichts von alledem. Lies viele Bücher und werde dir klar, dass Instagram immer nur einen Bruchteil von wunderschönen und komplexen Menschen zeigt." Na dann.