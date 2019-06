Im März haben wir verkündet: Die Hüfthose ist zurück. Fashionlabels wie Alexander McQueen und Versace zeigten die berüchtigten Nullerjahre-Pants auf den Laufstegen – und schon waren ein paar Celebs damit unterwegs.

Eine der allerersten: Model Emily Ratajkokwsi. Dass es Emily wirklich ernst meint mit den Hüfthosen, bewies sie am Montagmorgen erneut, als sie mit ihrem unfassbar süssen Welpen Colombo durch New York spazierte – in einem knallengen, ultrakurzen Croptop und einer very, very Low-Waist-Baggyhose.