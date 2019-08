Egal ob in Burka oder String-Bikini, glatt rasiert oder mit Achselbehaarung – jede Frau sollte sich so zeigen können, wie sie will, ohne dafür verurteilt zu werden. Dies schreibt Model und Schauspielerin Emily Ratajkowski in ihrem Essay für die September-Ausgabe der US-amerikanischen "Harper's Bazaar". Darin posiert die 28-Jährige dann auch gleich mit stolzer Achselbehaarung.