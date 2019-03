Für ihren Film "Teen Spirit" übernimmt Elle Fanning gleich auch den Soundtrack. Ihre Version von Robyns "Dancing On My Own" macht euren Tag besser.

"Dein Name?", fragt der Mann beim Probesingen. "Violet Valenski", murmelt Elle Fanning ins Mikrofon, die Arme ganz nah am Körper. "Was ist das, russisch?" – "Polnisch." Dann folgt eine Pause. Man hört ein Herzklopfen, es setzt der Disco-Beat von Robyns "Dancing On My Own" ein.

In weissen, abgelatschten Sneakers klopft Violet den Takt, die Kamera fährt an ihr hoch. Sie beginnt zu singen – softer, als wir es von Robyns Version kennen, dennoch trifft die Performance einen mitten ins Herz.

Im Rest des Trailers sieht man Szenen aus dem neuen Film "Teen Spirit", in dem die schüchterne Violet ihre Skills in der gleichnamigen Talentshow unter Beweis stellt.