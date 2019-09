Share on Whatsapp

Wir entfliehen dem grauen Alltag und tauchen ein in eine zauberhafte Feenwelt. Mit Rüschen, wallenden Kleidern und Ohrringen in Form von Elfenohren.

Pastellfarben, Perlenstickereien, schimmernde Stoffe und viel Glitzer gabs sowohl bei der in Hong Kong ansässigen Designerin Anais Jourden, als auch beim New Yorker Modelabel Sies Marjan zu sehen.

Die aktuellen Kollektionen von Gucci, Sies Marjan oder Anais Jourden lassen uns träumen: von einer magischen Welt, in der Feen und Elfen leben.

Ohrringe in Form von Elfenohren bei Gucci.

An der New York Fashion Week liefen die Models von Sies Marjan sogar über einen Teppich aus drei Millionen Swarovski-Steinen. Neongrün war diesen Sommer ein grosses Thema und wurde in der Show erneut aufgegriffen.

Creative Director Sander Lak, der eine Vorliebe für Pastellfarben besitzt, hat dieses Mal den Mix mit Neonfarben gewagt. Wir finden, dieses Experiment ist ihm mehr als gelungen.