Ein packendes Buch

Teetrinken und an die Decke glotzen

Meine Einschlaf-Routine beginnt schon vor dem Insbettgehen: Jogginghose an, mit Fenchel-Anis-Kümmel-Tee bewaffnen, auf den Wohnzimmerboden liegen und an die Decke glotzen, einfach so. Dann die vielen Gedanken vorbei ziehen lassen (klappt mal mehr, mal weniger gut). Nach 15-minütigem Zen-Zustand checke ich ein letztes Mal mein Handy und legs dann für den Rest des Abends in die Küche. Für die verbleibenden Gedanken: Zettel und Stift. Und wenn gar nichts mehr hilft, muss Orangenblütentee her. Gina Buhl, Redaktorin