Mit ein paar Kniffen wirds in eurem Schlafzimmer so gemütlich, dass ihr euch bis zum Frühling dort verkriechen könnt.

Zugegeben: Als in unserer Redaktionssitzung neulich der Begriff "Cuffing Season" aufgetaucht ist, haben sich einige von uns etwas fragend angesehen. Nach kurzer Recherche wissen wir aber: Dieser Ausdruck beschreibt ein Phänomen unter Singles, die sich, sobald es kälter wird, nach Zweisamkeit oder sogar einer Beziehung (to be cuffed, also gebunden sein) sehnen sollen.

Machts euch gemütlich

Ob das nun tatsächlich so ist, können wir nicht sagen. Wir finden aber, dass wir es uns – bis der potenzielle Cuffing-Partner dann auftaucht – schon mal im Schlafzimmer gemütlich machen können. Gute Vorbereitung ist schliesslich die halbe Miete. Und so gehts: