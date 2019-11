Share on Whatsapp

Vergangenen Samstag machten Mitarbeiter der Tierrettungsdienst Mac's Mission einen unglaublichen Fund. Im US-Bundesstaat Missouri entdeckten sie einen kleinen, unterkühlten Welpen. Schnell realisierten sie, dass der Kleine ein ziemlich spezielles Merkmal trägt. Der Welpe hat nicht nur einen, sondern gleich zwei Schwänze.

Dem 10 Monate alten Dackelmischling wächst ein Extra-Schwänzchen auf der Stirn. Weil er damit an einen Narwal mit seinem meterlangen Stosszahn auf den Kopf erinnert, tauften ihn die Helfer "Narwhal - The Little Maggical Furry Unicorn".