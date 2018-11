Share on Whatsapp

Du bekommst ein Geschenk, das dir nicht gefällt? Schauspieler Benedict Cumberbatch macht in einem neuen Video vor, wie man sich richtig fake-freut.

Kratzige Wollsocken, unnütze Küchenutensilien, Fachbücher zu Themen, die einen nicht weniger interessieren könnten – schlimme Weihnachtsgeschenke hat wohl jeder schon bekommen. Echte Freude? Fehlanzeige. Aus Respekt dem Schenkenden gegenüber will man aber auch nicht aggro werden. Wie reagiert man also glaubwürdig, wenn sich unter dem glitzernden Geschenkpapier die pure Enttäuschung versteckt? Zum Glück gibts Benedict Cumberbatch, der uns mit seinem Masterclass-Video in sechs Lektionen die hohe Kunst des Fake-Freuens beibringt.